El bochornoso accidente que sufrió un presentador en ‘Buen día’, de Teletica

Constantemente, los presentadores de 'Buen día' viven momentos incómodos durante la transmisión del programa matutino de Teletica.

Un programa en vivo en televisión nacional siempre tiene contratiempos y, justamente, eso fue lo que pasó la mañana de este viernes 20 de febrero durante la transmisión de Buen día, de Teletica. Para no variar, el presentador Ítalo Marenco fue protagonista de la incómoda situación que se dio.​

Al cierre del programa, mientras presentaba, junto a Nancy Dobles una entrevista con un emprendimiento de choripanes, quedó en evidencia que Marenco sufrió un accidente que lo puso en aprietos.​

El presentador, inquieto como es, hizo algún movimiento forzado que provocó que su pantalón se rompiera en la parte trasera, justamente en la costura de las nalgas. Nancy Dobles no dudó en exponer la situación y vacilar a su compañero. Al vacilón se sumó Natalia Monge.​

Ítalo, sin pudor, mostró a las cámaras el hueco que se le hizo en la prenda de vestir y, entre risas, atinó a decir: “Si hay alguna señora que pueda coser esto aquí cerca de La Sabana...”.​

Una vez más, Ítalo hizo “un Ítalo” y provocó la incomodidad de sus compañeros en el set.