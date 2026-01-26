En ‘Buen día’ soltaron una broma sobre ‘Giros’ de Repretel: vea lo que pasó

Durante una actividad de baile en 'Buen día', la periodista Jennifer Segura soltó una sutil broma alusiva a 'Giros', competencia de Repretel.

Aunque son rivales en rating, se sabe que el ambiente entre Teletica y Repretel es de camaradería. Sin embargo, eso no deja de lado el hecho de que la competencia por conquistar a la audiencia es fuerte, especialmente en franjas horarias donde se enfrentan productos muy similares. El caso de las revistas matutinas Giros (Canal 6) y Buen día (Canal 7) es uno de ellos.

Es por esta razón que cualquier alusión de un programa hacia el otro llama mucho la atención, tal como sucedió la mañana de este lunes 26 de enero, en la transmisión de Buen día,

Mientras los presentadores del espacio realizaban una actividad bailando bachata con una experta, se dio una broma muy sutil que casi pasó desapercibida, pero que fue una mención directa a Giros, de Repretel.

En pleno baile, la coreógrafa dijo: “Giro, giro, giro”. Cuando estaban todos dando la vuelta al ritmo de la canción, la periodista Jennifer Segura, presentadora del espacio, respondió: “Buen día, buen día, buen día”.

Nadie reaccionó en el momento, pero un par de segundos después Ítalo Marenco, quien fuera figura del programa de Canal 6 y ahora destaca en Teletica, cayó en cuenta de la broma y atinó a decir: “Mejor diga ‘una vuelta’”.

La situación no pasó a más, el resto de compañeros no notaron la particular salida de Segura y la respuesta de Marenco.