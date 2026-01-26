Daniel Céspedes, de ‘Buen día’, dejó claro por qué no es prospecto para ‘Mira quién baila’ (video)

Aunque tuvo muy buena actitud, Daniel Céspedes de 'Buen día' dejó claro por qué no es prospecto para 'Mira quién baila'.

Buen día, siempre está cargado de buena actitud y sus presentadores se apuntan con una sonrisa a cuanta actividad haya en el programa de Teletica para entretener al público. Eso pasó la mañana de este lunes, cuando bailaron bachata y mostraron sus dotes para mover la cadera... todos, menos uno.

En un segmento del programa, Ítalo Marenco, Jennifer Segura, Thais Alfaro, Daniel Céspedes y Natalia Monge bailaron con una experta para enseñar que bailar bachata puede ayudar a la movilidad y, además, que es una manera muy positiva para iniciar el día.

Todos seguían los pasos de la bailarina, pero Daniel Céspedes, pese a tener una gran actitud, no logró seguir la coreografía. Fue como esa persona que va con todas las ganas a la clase de Zumba, pero va al revés de todo el grupo.

Los presentadores de 'Buen día' se apuntaron a bailar bachata. (Captura de video)

Mientras todos iban a la derecha, Daniel iba para la izquierda. En las vueltas iba a su propio ritmo, gozando la música y el sabor. Nada le importó, él solo quería disfrutar.

Eso sí, pese a la actitud llena de alegría, Daniel dejó muy en claro que no es un posible prospecto para participar en Mira quién baila.