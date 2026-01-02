Periodista de ‘Buen día’ de Teletica está de luto por la muerte de una mujer muy importante en su vida: ‘Queda un vacío extraño’

El periodista de 'Buen día' de Teletica mostró su amor por la persona de su familia que falleció este 31 de diciembre.

El luto por la muerte de una persona muy importante en su vida embargó, en el inicio del 2026, la vida de uno de los rostros del programa Buen día, de Teletica.

Este viernes 2 de enero, el periodista Daniel Céspedes anunció que su abuelita materna falleció el 31 de diciembre a las 6 p. m.

“La muerte de los abuelitos es, quizá, la más esperable. Aun así, cuando se han ido todos, queda un vacío extraño, un silencio. Tal vez porque con ellos se va una parte de mi infancia, ese mundo mágico donde la inocencia nos hacía creer en ninguna despedida”, escribió el comunicador en un sentido mensaje que publicó en su cuenta de Instagram y que acompañó con varias fotografías de él junto a su abuela.

Daniel Céspedes Buen día Teletica (Instagram/La Nación)

Céspedes recordó las tardes de café, los abrazos, los besos y las llamadas que mantuvo siempre con sus abuelos. Sobre su abuelita comentó que fue una de las mujeres más fuertes que conoció. “Supo resistir tempestades como enterrar en una semana a su esposo y a uno de sus hijos”, contó.

Agregó que a ella, a su abuelita paterna y su abuelito materno, los recordará con amor incondicional como el que le dieron. La publicación de Céspedes provocó muchos mensajes de condolencias de amigos y compañeros, como de Nancy Dobles, quien le escribió: “Lo siento mucho, Dani, un abrazo fuerte para ustedes”.

Elías Alvarado también se sumó a los mensajes de apoyo: “Un fuerte abrazo en estos momentos”. Maynor Solano agregó: “Un abrazo, pollito”.