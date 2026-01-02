Cantante costarricense y exfigura de ‘Tu cara me suena’ sufre la muerte de un ser querido

El inicio del 2026 estuvo marcado por el luto y el dolor para un cantante costarricense, quien fuera figura del programa Tu cara me suena, de Teletica.
El artista tico compartió en sus redes sociales que el 1.° de enero su padre falleció. Se trata de Ramzi (Gabriel Ramírez), voz del pop nacional y finalista de la sétima temporada del concurso de imitaciones de Canal 7.
El intérprete publicó la noticia del fallecimiento de su papá en redes sociales con un sentido mensaje: “Hoy inicio el año con la muerte de mi padre. Que Dios te tenga en su santa gloria, Ólger Enrique Ramírez Vargas”, escribió. Después publicó una fotografía junto a su progenitor con la leyenda: “Descansa en paz, padre”.
La vela de don Ólger se realizó este jueves 1.° de enero en Ciudad Quesada, San Carlos. El funeral será este viernes 2 en la iglesia del barrio San Martín, de dicha localidad, a las 3 p. m.