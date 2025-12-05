Periodista de Multimedios sufre la dolorosa muerte de una mujer muy importante en su vida

El luto embargó recientemente a uno de los periodistas más conocidos de Multimedios Canal 8, al sufrir la dolorosa muerte de una de las mujeres más importantes de su vida.

En una publicación en sus redes sociales, el periodista Michael Soto confirmó el fallecimiento de su abuela, doña Teresa Gamboa, a quien recordó con unas sentidas palabras y unas fotografías.

“Gracias infinitas por ser tan valiente y luchar casi tres meses más para que pudiéramos medio prepararnos para este duro momento. Gracias por darme tiempo, aunque el esfuerzo fue enorme, para repetirte cientos de veces ‘te amo’, y un millón de gracias más por responderme hasta el último minuto, aunque fuera con solo una mirada”, escribió el comunicador.

Con esta fotografía el periodista Michael Soto de Multimedios recordó con cariño a su abuela. (Instagram)

Además, contó uno de los momentos más dulces que vivió recientemente a su lado, en una tamaleada que hicieron juntos.

“No voy a mentir, acá quedan muchos corazones rotos, pero merecías irte en paz. A partir de ahora celebraré tu vida en Navidad como te gustaba, con muchas luces, con árboles adornados y pastoras. Te amo. Trasciende en paz y envuelta de amor, Teresita, como lo mereces”, continuó el mensaje.

La partida de la señora también provocó que Multimedios dedicara una esquela en su recuerdo.

“Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y amigos. Les enviamos nuestras más sentidas condolencias”, se lee en el comunicado que publicó el medio de comunicación en sus redes sociales.