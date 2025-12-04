Viva

Fabiola Herra dice adiós a Multimedios y se sinceró sobre cómo se va del canal

El cierre del programa ‘La revista’, de Canal 8, implicó la salida de la experimentada presentadora

Por Juan Pablo Sanabria
Fabiola Herra se fue unos días a Guatemala y desde allá derrochó amor con su nuevo novio Fabio Fernández, quien además es uno de sus jefes en Multimedios canal 8.
Fabiola Herra fue parte de Multimedios durante 3 años. (Instagram)







