Fabiola Herra dice adiós a Multimedios y se sinceró sobre cómo se va del canal

La periodista Fabiola Herra quedó fuera de Multimedios. Así trascendió este jueves 4 de diciembre, cuando Canal 8 anunció que sacará del aire el programa matutino La revista, del cual Herra era la figura principal.

Tras el sorprendente anuncio, la experimentada comunicadora conversó con La Nación y se refirió a lo sucedido. En primera instancia, Herra describió como un sueño su etapa de tres años en el programa y resaltó lo positivo que le dejó esta experiencia.

“Como periodista y presentadora de TV siempre quise trabajar en una revista matutina y lo cumplí, este trabajo me permitió crecer como profesional, como mujer, madre y ser humano”, afirmó.

Además, resaltó la amistad que entabló con sus compañeros y el hecho de que en la empresa conoció a su actual pareja, el mexicano Fabio Fernández, quien es gerente regional de Multimedios Centroamérica.

“Realmente hicimos un equipo de trabajo único. Además, conocí el amor más bonito, de esos regalos que Dios te pone justo cuando sabe que lo mereces”, expresó.

Según detalló, se va de la televisora en paz y aseguró que todo forma parte del “plan perfecto de Dios”. En esta línea, recordó que no ha sido la primera situación retadora de su vida y, de paso, agradeció al público.

“Él (Dios) nunca me ha abandonado ni a mí ni a mis hijas y confío plenamente en que lo que viene será aún mejor, porque cuando Él abre puertas, nada las puede cerrar”, comentó.

“Gracias a quienes nos acompañaron cada mañana y disfrutaron con nosotros este proyecto que hicimos con tanto cariño. Me voy con paz, con gratitud y con una fe inquebrantable en lo que viene”, concluyó.