Nancy Dobles rompió el protocolo en ‘Buen día’ y así sorprendió a uno de sus compañeros (video)

Nancy Dobles se enteró de que su compañero Julián Valverde de 'Buen día' está cumpliendo años este 13 de marzo y aprovechó para sorprenderlo con un detalle especial.

La mañana de este viernes 13 de marzo, en la revista Buen día, de Teletica, Nancy Dobles rompió el protocolo del programa para darle una emotiva sorpresa a uno de sus compañeros de trabajo.

Mientras el periodista Julián Valverde realizaba un pase en vivo desde una feria del agricultor, Dobles aprovechó que estaba en cámaras para celebrarle al comunicador su cumpleaños.

El detalle tomó por sorpresa a Valverde, quien se emocionó mucho porque sus compañeros Dobles, Daniel Céspedes, Thais Alfaro y Natalia Monge le cantaron Feliz cumpleaños en vivo.

Nancy contó que la mamá de Julián fue quien le envió un mensaje diciéndole que el periodista estaba de celebración.

Valverde cumplió 30 años y lo festejó trabajando.