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Nancy Dobles rompió el protocolo en ‘Buen día’ y así sorprendió a uno de sus compañeros (video)

La presentadora del programa matutino de Teletica acostumbra a salirse del libreto en Teletica

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Por Jessica Rojas Ch.
Nancy Dobles se enteró de que su compañero Julián Valverde de 'Buen día' está cumpliendo años este 13 de marzo y aprovechó para sorprenderlo con un detalle especial.
Nancy Dobles se enteró de que su compañero Julián Valverde de 'Buen día' está cumpliendo años este 13 de marzo y aprovechó para sorprenderlo con un detalle especial. (Captura de video/La Nación)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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