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‘Buen día’ y la mala palabra que desató regaño en vivo: ‘¡Ay, Dios mío! ¿Eso quién lo revisó?

Las presentadoras Jennifer Segura y Thais Alfaro vivieron un momento incómodo en la revista matutina de Teletica

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Por Jessica Rojas Ch.
Jennifer Segura se mostró molesta porque en 'Buen día' se escuchó una 'mala palabra' al aire. Thais Alfaro reaccionó con risas nerviosas.
Jennifer Segura quedó impactada en 'Buen día' cuando se escuchó una 'mala palabra' al aire. Thais Alfaro reaccionó con risas nerviosas. (Captura de video/La Nación)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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