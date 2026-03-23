‘Buen día’ y la mala palabra que desató regaño en vivo: ‘¡Ay, Dios mío! ¿Eso quién lo revisó?

Jennifer Segura quedó impactada en 'Buen día' cuando se escuchó una 'mala palabra' al aire. Thais Alfaro reaccionó con risas nerviosas.

La mañana de este lunes 23 de marzo, en Buen día se vivió un momento incómodo por causa de una “mala palabra” que salió al aire.

Cuando las presentadoras Jennifer Segura y Thais Alfaro iban a entrevistar al actor de doblaje costarricense Pablo Leal —quien es figura de voz de la película animada La cabra que cambió el juego—, un video que pasaron al aire para introducir el tema les jugó una mala pasada.

Para presentar al artista, en Buen día usaron unos clips de él mostrando su talento en la imitación de voces; entre las imágenes, se vio al intérprete cantar a su estilo la famosa introducción de El príncipe del rap.

Con lo que no contaban Jennifer y Thais es que en el video Leal dice una “mala palabra”. Cuando salió al aire, las periodistas “pegaron el grito al cielo” de la impresión. Segura atinó a decir: “¡Ay, Dios mío! No, no. ¿Eso quién lo revisó, por Dios?“.

De manera muy profesional, las dos siguieron con su trabajo y con la conversación con Leal.

Vea a continuación el incómodo momento: