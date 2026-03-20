Nancy Dobles hizo algo inesperado (y a escondidas) en Teletica: vea lo que pasó

La presentadora Nancy Dobles, de Teletica, es conocida por sus compañeros por ser muy amable con todos, principalmente cuando les lleva de comer algunos de los platillos que hace con sus propias manos.

Sin embargo, lo que hizo la mañana de este viernes 20 de marzo, para que sus colegas de Telenoticias pasaran sin hambre durante la intensa cobertura de la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata dejó a muchos sorprendidos.

Lo que no sabía Dobles es que su acción de compañerismo quedó registrada en varios videos que, a la postre, la dejaron en evidencia. Según se ve en clips, que la propia presentadora subió a sus redes sociales, ella les llevó de comer a sus compañeros de Telenoticias, pero para no interrumpir el noticiero hizo algo que pocos podrían creer hasta que lo vieron.

Nancy se metió al set del noticiero matutino a hurtadillas, cual si fuera una ninja, para dejarles los alimentos a los periodistas. De cuclillas, en silencio y con un talento envidiable para no ser vista o escuchada por el público, Dobles se coló en plena transmisión en vivo. Nadie frente al televisor se dio cuenta, pero todo quedó registrado.

Al final, la buena disposición de Nancy no se notó en la pantalla, pero quedó guardada en la memoria y el corazón de sus compañeros.