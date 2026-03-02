Viva

Natalia Monge sorprende con un negocio que está muy en boga en el mundo: vea de qué se trata

La presentora de ‘Buen día’, de Teletica, está muy feliz con su proyecto, el cual soñó durante 3 años junto a su esposo

Por Jessica Rojas Ch.
Natalia Monge
Además de presentadora de 'Buen día', profesional en comunicación y relacionista pública, humorista e imitadora, Natalia Monge ahora también será empresaria de hospitalidad. (Rafael Pacheco/Archivo)







