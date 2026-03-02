Natalia Monge sorprende con un negocio que está muy en boga en el mundo: vea de qué se trata

Además de presentadora de 'Buen día', profesional en comunicación y relacionista pública, humorista e imitadora, Natalia Monge ahora también será empresaria de hospitalidad.

La presentadora Natalia Monge, rostro de De Buen Día, empezó este año con el pie derecho y cumpliendo muchas de las metas que se propuso, tanto en lo personal como en lo profesional.

La también imitadora y profesional en comunicación organizacional contó a La Nación que hace unos días logró ver concretado uno de los sueños, el cual tenía junto a su esposo desde hace tres años: la construcción de un apartamento que está ubicado en La Sabana.

Esta primera meta constituye un paso muy especial en su vida profesional, ya que iniciará una etapa como empresaria de hospitalidad (hospitality, en inglés) y es que ese apartamento lo tendrá para recibir huéspedes nacionales e internacionales.

“Parte de los proyectos de vida que en algún momento visualicé junto con mi esposo era diversificar un poco mi negocio. Entonces nos aventuramos a entrar en el mundo del Airbnb”, contó la comunicadora, agregando que realizaron una inversión que al fin lograron materializar.

“El tema de la hospitalidad es que, si me preguntas, a mí me fascina; es una herencia familiar, lo de atender a las personas”, explicó.

Natalia contó que aún no está listo al 100%, pero que espera que todo quede en los próximos días. Las personas interesadas en alquilar el espacio pueden pedir información al teléfono 7285-7787.

Más metas, más trabajo: el 2026 de Natalia Monge

Los dos primeros meses del 2026 estuvieron cargados de trabajo y aprendizaje para Natalia. “Este patrón de comenzar el año trabajando viene desde que me integré a los toros, hace 15 años. Yo creo en los amuletos positivos, no en los negativos, y eso de terminar y empezar el año trabajando es como que Dios te repara más trabajo”, aseveró.

Desde hace 15 años Natalia Monge dedica sus fines y principios de año a las transmisiones de las corridas de toros a la tica. (Archivo)

Pero más allá de lo laboral, en lo académico también han sido meses de aprendizaje y crecimiento; por ejemplo, la oportunidad que tuvo de realizar un viaje a México recientemente para participar como experta en unas capacitaciones, las cuales iban enfocadas en destrezas en comunicación a altos ejecutivos de la medicina de Latinoamérica.

También retomó su carrera educativa y está cursando el trabajo final para su graduación en maestría. “Quiero creer que soy un imán de cosas buenas. Entonces quiero pensar que todo va a estar siempre bien con el trabajo; todos necesitamos trabajar y yo no solo lo necesito, lo amo”, agregó Monge, siempre poniendo el agradecimiento a Dios de primero.

También se mantiene activa en su faceta humorística, ya que aprovecha su talento artístico para balancear su trabajo. Siguen contratándola con su show de humor y además tiene su propio formato de conferencias, en el que incorpora un poco de comedia.

Monge se manifestó agradecida, comprometida y muy contenta con todas las metas que este 2026 le presenta.