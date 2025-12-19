En ‘Buen día’ se ‘caldearon los ánimos’ por culpa de Saprissa y la Liga: vea lo que pasó

La mañana de este viernes 19 de diciembre, el inicio del programa Buen Día, de Teletica, se sintió intenso, y todo por la final del fútbol nacional que se juega este sábado 20 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

Presentando la edición estaban en el set Nancy Dobles, Jennifer Segura, Natalia Monge y Daniel Céspedes. Monge aprovechó para dar un mensaje motivador de cara al 2026 y dijo: “Si Dios nos da vida, estamos por estrenar 2026 y por estrenar campeonato”.

El comentario provocó reacciones de todos sus compañeros. “No, no, no, Naty, deje de hacer eso. No más, no más. Deje de cantar victoria”, dijo Segura. Céspedes, por su parte, se puso más emocional y expresó: “Dejen de contar los pollitos antes de que nazcan”.

Natalia se defendió afirmando que no había dado el nombre de ningún equipo. Mientras el intercambio pasaba, Nancy Dobles estaba “viendo los toros desde la barrera” y solo sonreía.

Sin embargo, Dobles dio la estocada final: “Yo nada más les voy a decir una cosa. Ojo, escuchen esto: ¡Viva Heredia y que tengan un buen día!“.

La respuesta de sus compañeros fue igual de curiosa. Daniel salió de escena gritando: “¡Viva Saprissa!“, mientras que Monge hizo lo propio con un: ”¡Viva la Liga!“.