Viva

En ‘Buen día’ se ‘caldearon los ánimos’ por culpa de Saprissa y la Liga: vea lo que pasó

Al inicio de la edición de este viernes 19 de diciembre, los presentadores protagonizaron un intenso momento

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Buen día Teletica
Nancy Dobles, Jennifer Segura, Natalia Monge y Daniel Céspedes protagonizaron un intenso momento en 'Buen día' de Teletica. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Buen díaNancy DoblesTeleticaNatalia MongeDaniel CéspedesJennifer Segura
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.