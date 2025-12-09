Presentadores de ‘Buen día’ revelaron sus ‘gustos y gastos culposos’; esto fue lo que dijeron

Los presentadores de 'Buen día' hicieron algunas confesiones personales y económicas durante la última edición del espacio.

Un momento de confesiones se vivió la mañana de este martes 9 de diciembre durante la emisión del programa Buen día, de Teletica.

Poco antes de presentar una nota enfocada en cuáles son los gastos en los que más invierten los ticos, los presentadores del programa contaron cuáles son sus “gastos culposos”.

La primera en revelar el dato fue Natalia Monge, quien contó que gasta mucho dinero en “cosas para la casa”. “Muebles, alfombras, cositas para adornar”, explicó.

Thais Alfaro fue contundente y dijo que es en sus hijos en quienes más gasta dinero, pero también se da algunos gustos comprando artículos para el hogar. Sin embargo, fue más allá y narró que cuando se trata de algo para ella, gasta mucho en collares, joyas.

Nancy Dobles comentó en 'Buen día' que es una persona muy ahorrativa, pero que le gusta gastar dinero en la compra de vinos. (Archivo)

En ese momento, Natalia interrumpió para afirmar que también invierte mucho en ella misma, pero en temas de salud como asistir a fisioterapias, faciales, masajes y otro tipo de “chineos”.

Nancy Dobles manifestó que ella no es “nada gastona” y que más bien es una persona ahorrativa. Eso sí, aclaró que tampoco se niega a algún “gustico” y que cuando se trata de chinearse, compra vino porque le gusta tener una buena “cavita”.

Cuando le tocó el turno a Jennifer Segura, se mostró un poco avergonzada por la confesión, pero contó que gasta mucho dinero en comprar comida. “A veces no me da tiempo, o no me gusta tanto cocinar”, contó.

En el momento de revelar su gasto culposo, Daniel Céspedes quiso evitar comentarlo, pero sus compañeras insistieron. Lo que atinó a decir es que él era como Nancy, por lo cual dio a entender que también es fan del vino.