Periodista de ‘Buen día’ revela el procedimiento estético al que se sometió: ‘Nunca imaginé que iba a hacer algo así’

Una periodista de 'Buen día' reveló que se sometió a un retoque estético elegido por su resultado natural y compartió detalles sobre cómo fue el procedimiento.

La periodista y jefa de información de Buen día, de Teletica, Jennifer Segura, sorprendió a sus seguidores al revelar que recientemente decidió realizarse un procedimiento estético que nunca había considerado.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Segura compartió su experiencia y mostró los resultados del cambio.

“Hice algo y quiero contarles; de hecho, nunca me imaginé que iba a hacer algo así hasta que había vestidos que no me quedaban, escotes que en realidad evitaba porque me quedaban grandes (...). No había pensado en hacerme algo, porque no había encontrado un procedimiento que se ajustara con lo que yo quería”, expresó con sinceridad.

Según detalló, optó por una armonización de senos, un tratamiento que le permitió alcanzar un resultado natural sin alterar su rutina diaria ni afectar sus compromisos laborales.

“Es un procedimiento mínimamente invasivo que, en mi caso, me ayudó a dar un poquito más de volumen (en los senos) sin necesidad de cambiar de talla de brasier”, explicó.

Jennifer Segura se sometió a una armonización de senos y compartió su experiencia en redes sociales. (Captura de pantalla)

La periodista agregó que el procedimiento fue sencillo: le colocaron una vía, le administraron antibióticos y la sedaron, ya que no requería anestesia.

En apenas 15 o 20 minutos estaba lista. Relató que salió caminando ese mismo día, al día siguiente retomó su rutina con normalidad, el lunes volvió al trabajo, y en cuestión de dos semanas ya entrenaba; un mes después recibió el alta médica para ejercitarse con mayor intensidad.

Aunque no precisó la fecha exacta en que se realizó la armonización, sí reveló que fue un sábado y que al día siguiente ya llevaba su vida con total normalidad.

La comunicadora acompañó su testimonio con imágenes del proceso y el resultado final, generando numerosos comentarios de apoyo.