Viva

Periodista de ‘Buen día’ da actualización sobre enfermedad que padece

De acuerdo con la comunicadora, es la primera vez en seis meses que nota cambios positivos

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Jennifer Segura
Desde hace varios meses, Jennifer Segura, periodista de 'Buen día', sigue un tratamiento especializado para controlar una enfermedad que padece. (Tomada de redes sociales. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jennifer SeguraBuen díaTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.