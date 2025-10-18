Periodista de ‘Buen día’ da actualización sobre enfermedad que padece

Desde hace varios meses, Jennifer Segura, periodista de 'Buen día', sigue un tratamiento especializado para controlar una enfermedad que padece.

La periodista y jefa de Información del programa Buen día, Jennifer Segura, compartió una actualización sobre la enfermedad que padece desde hace tiempo.

Se trata del acné, un padecimiento caracterizado por brotes en la piel que, en su caso, según ha explicado anteriormente, está relacionado con factores hormonales.

LEA MÁS: Presentadora y especialista de Teletica quedaron conmovidas con duro testimonio al aire: ‘Así yo no puedo’

De acuerdo con la comunicadora, es la primera vez en seis meses que nota cambios positivos en su piel. “He sentido crisis y crisis, mi cara se brota y se marca y es la primera vez en la que siento que las cosas mejoran”, expresó la periodista en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Jennifer Segura ha enfrentado crisis de acné, pero desde hace algunos meses sigue un tratamiento que le ha ayudado a mejorar. (Instagram)

Segura explicó que desde hace varios meses sigue un tratamiento especial para controlar la afección, lo que le ha permitido observar mejoras.

“Es un proceso de mucha aceptación, de mucha paciencia y de amor propio (...). Les mando un abrazo si ustedes están pasando por una situación similar”, concluyó.

LEA MÁS: Jennifer Segura y cómo la experiencia más dolorosa de su vida la impulsó a ayudar a los demás