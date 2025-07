Presentadora y especialista de Teletica quedaron conmovidas con duro testimonio al aire: ‘Así yo no puedo’

El programa Los doctores, de Teletica, tuvo como tema central este 10 de julio el control de la ansiedad y el pánico. La edición contó con la presencia de la neuropsicóloga clínica Mariela Alpízar y dio pie a que varios televidentes compartieran sus difíciles casos.

Entre los relatos destacó el de una adulta mayor, quien se identificó como María Cecilia, ella dio un fuerte testimonio al aire. Desde que Jennifer Segura, presentadora del programa, la saludó preguntándole “¿cómo está?”, la mujer no dudó en expresar que “muy mal”.

“Estoy con una gran depresión. Siempre he padecido, pero ahora más y padezco de azúcar... bueno de todo”, comentó.

Además, explicó que en tiempos recientes ha sufrido muchas caídas; la última de estas fue hace ocho días y producto de esta, se fracturó la rodilla.

“Tengo enyesada toda la pierna, estoy aquí en silla de ruedas, solo con mi marido. Estamos solitos, él tiene 81 años y yo tengo 77. Él ocupa mucho y yo también; entonces no duermo”, relató la mujer notablemente afectada.

“Vivo solo llorando y así con esa ansiedad, con esa cosa que no puedo aguantar. No puedo pararme, ni moverme, porque la pierna me pesa mucho”, añadió.

Posteriormente, detalló que una vecina es quien la baña y la acuesta, porque su condición le impide hacer ambas cosas.

“No sé qué hacer, quisiera saber si la doctora puede darme un consejo o saber dónde da consulta para cuando me quiten el yeso ir donde ella, a que me vea. Porque así yo no puedo”, afirmó desconsolada.

'Los doctores' es un programa diario de Teletica en el que expertos en salud atienden consultas de la audiencia. (Facebook)

Durante la intervención de María Cecilia, Segura y, especialmente, la doctora se mostraron conmovidas. La conductora de Teletica incluso tuvo que respirar profundo en un momento.

“Un abrazo muy fuerte a ese corazoncito suyo. Le mandamos mucha fuerza de parte de todo el equipo de Los doctores”, le comentó la presentadora a la mujer, a quien pidió quedarse en línea.

Luego, la periodista dio espacio al criterio de la experta, quien enfatizó la importancia de que, en estos casos, el primer paso sea validar los sentimientos de la persona afectada

“Yo la escucho hablar y lo que quisiera es estar ahí para darle un abrazo”, aseguró la doctora Mariela Alpízar.

Finalmente, Segura y la especialista se comprometieron a visitar en Naranjo a la mujer que brindó su testimonio, para darle seguimiento a su caso.

Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio o tiene problemas de salud mental, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.