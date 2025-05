Extraña llamada a ‘Buen día’ de hace más de 10 años aún perturba a muchos: vea el inquietante y viral momento

Buen día es de los programas más familiares de Teletica. En la revista matutina, el mayor riesgo de toparse con algo impactante es que, en algún espacio médico, se muestre alguna imagen demasiado explícita de una verruga, mientras Costa Rica desayuna.

Pero, claramente, 27 años de transmisiones dan para que existan las excepciones. Prueba de ello es un video de archivo que recientemente empezó a circular con fuerza en TikTok, el cual muestra una inquietante llamada de un televidente.

El material audiovisual no tiene fecha, pero se infiere que data de por lo menos hace 10 o 15 años. Esto por varios indicios: la apariencia del estudio, la presencia de Adriana Durán (quien abandonó el programa en 2016) y la identidad gráfica, que ya en 2014 era distinta.

Según se ve en el fragmento, Adriana Durán estaba entrevistando a una psicóloga en torno a la temática de “Cicatrices del alma”. En esta sección, un hombre que se identificó como Róger, vecino de San José y de avanzada edad, regaló un extraño monólogo que dejó desconcertadas a Durán y la especialista.

Perturbadora llamada a 'Buen Día' circula en redes sociales más de 10 años después

En primera instancia, el señor, de grave y pausado tono de voz, las felicitó por su “pasividad” y advirtió que ellas no estarían de acuerdo con su “filosofía”. Seguidamente, empezó a soltar datos personales de su vida.

“Soy filántropo de naturaleza (...) siempre me ha gustado ayudar al ser humano y sobre todo me ha gustado ayudar los animales”, comentó el sujeto.

“Provengo de padres muy dulces, excesivamente dulces, yo nunca sufrí un latigazo, ni pescozada, ni cosa por el estilo, y mis padres nunca se agredieron ni de palabra ni de hecho. Ese es un orgullo que tengo en mí. Aparte de eso tengo instrucción militar. Soy militar de carrera”, añadió

Cuando ocurrió la llamada, Adriana Durán era parte de 'Buen día'. La periodista salió del programa en 2016 y dos años después se desligó totalmente de Teletica. (Captura de TikTok)

Su extensa autodescripción ya comenzaba a generar incomodidad en el set, pero estaba lejos de llegar a ser tan perturbadora como el relató con el que prosiguió. Según el hombre, una fiscal, con “maldad”, lo acusó judicialmente y debido a que él prácticamente no se defendió, terminó tras las rejas.

“Para esa fecha, la única sobreviviente era mi santa madre, con quien fui toda la vida fiel. Y yo salí de prisión precisamente un mes después de que ella muriera. Lógicamente, desde la cárcel, ella nunca no quedó abandonada, porque por dicha tengo muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero”, expresó.

Para ese punto, la entonces conductora de Buen día trató de interrumpir, argumentándole que su intervención estaba tomando demasiado tiempo. No obstante, el hombre aceleró su narración y soltó la confesión más escalofriante.

“El deseo de venganza borra el dolor. Yo he vivido todos estos días planeando la venganza y no cesaré, no moriré hasta el día en que cumpla la venganza. Y eso me mantiene feliz. Yo no siento el dolor de la puñalada que me causó esa mujer fiscal” dijo.

“Ella o alguien de ella lo pagará o la corte lo pagará, no sé quién, pero lo pagarán. Cometieron el error de no averiguar que yo era militar. Y, por tanto, tengo el poder de la milicia y del dinero”, concluyó.

Ante tal mensaje, Durán acató a agradecerle la participación y en, medio del gran desconcierto, cederle la palabra a la experta. Esta, como era de esperarse, también estaba descolocada por la llamada telefónica.

“Gracias a don Róger por la llamada, porque son lecciones. La forma en que pensamos todas las personas nos ayudan a entender cómo vivimos los duelos de formas diferentes”, fue la respuesta de la psicóloga que quedó captada en el video.