Natalia Monge revivió uno de los momentos más polémicos de su carrera; esto fue lo que dijo

La presentadora e imitadora Natalia Monge, actual figura de Buen día, de Teletica, recordó un complicado momento que vivió en su paso como conductora de De boca en boca, el espacio farandulero de canal 7.

Este viernes 6 de febrero, De boca en boca festejó sus 10 años al aire y mostró imágenes del recuerdo de los presentadores que han sido rostro del programa; entre ellos, Natalia Monge, a quien entrevistaron sobre su experiencia en pantalla.

En sus declaraciones, Monge recordó con cariño su trabajo, afirmó que el espacio le cambió la vida y que también le dejó muchos aprendizajes; uno de los más importantes ocurrió cuando protagonizó una polémica relacionada con el grupo surcoreano BTS.

La situación se dio en agosto del 2022, cuando un ranquin internacional aseguró Kim Namjoon, cantante de la agrupación BTS, era el hombre más guapo del mundo. La singular nota dio para que Monge y sus compañeros realizaron varias apreciaciones al respecto.

Natalia Monge recordó una fuerte polémica que protagonizó en 'De boca en boca'

Mauricio Hoffmann se refirió al artista surcoreano como “el chino”, mientras que Montserrat del Castillo le criticó que usaba el pelo teñido y labios pintados; además, añadió que la selección de Kim obedeció a razones de “rating”. Por su parte, Monge aseguró lo siguiente: “Ese ya es un asunto demográfico: entre más gente hay, de estas tendencias o estas nacionalidades”.

Sus declaraciones causaron molestia y reclamos, especialmente de parte de seguidores de la banda pop surcoreana, quienes en Twitter no dudaron en calificar las palabras de los presentadores como xenofóbicas y prejuiciadas.

Tanto Monge como del Castillo ofrecieron disculpas en sus redes sociales. “Quiero de todo corazón ofrecerles disculpas porque sé que se causaron algunas cosas muy controversiales últimamente y mis palabras fueron ofensivas para muchos de ustedes y yo jamás quiero eso”, manifestó Monge en ese entonces.

“Yo quiero pedirles de todo corazón que me disculpen, yo jamás quiero tener enemistad con nadie, no es mi estilo y respeto mucho lo que musicalmente está pasando alrededor de BTS”, agregó.

Sobre este capítulo, un periodista de De boca en boca entrevistó a Natalia en el marco del aniversario del show. Ella, muy serena, atinó a responder: “De todo aprendí. Si uno no toma los chascos como una oportunidad para aprender, estaría fregado”.