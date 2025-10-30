Natalia Monge tuvo que abandonar de emergencia el set de ‘Buen día’: esto fue lo que ocurrió

Natalia Monge, presentadora de Buen día, de Teletica, preocupó a sus compañeros y al público del programa cuando debió abandonar el set tras realizar las dos primeras entrevistas de la mañana.

Teletica informó que la razón de su salida fue una dolencia muscular. La también humorista explicó que el malestar comenzó días atrás mientras jugaba con su hijo menor.

“Joaquín me pidió que lo cargara en la espalda, como un salveque, y aproveché para hacer un poco de ejercicio”, relató Monge al medio.

Esa noche, Monge contó que no pudo dormir por el dolor y aplicó compresas frías para aliviarlo. Al día siguiente consultó a un especialista, quien le indicó que la molestia se localiza en el músculo psoas, una zona profunda que conecta la espalda con las piernas.

Natalia Monge durante una de las entrevistas de este jueves 30 de octubre. Afirmó que le dolía estar de pie y sentada por lo que mejor se retiró. (Captura de pantalla)

Hoy (jueves) “aguanté dos entrevistas, pero ya para la tercera el dolor era insoportable y tuve que pedir ayuda”, contó Monge a Teletica.

Por esa razón, la presentadora decidió abandonar el programa y regresar a su casa. Este jueves tenía programada una nueva cita con su fisioterapeuta.