Natalia Monge vivió curioso incidente en ‘Buen día’; esta fue su singular reacción

La presentadora de Buen día, Natalia Monge, se rió de lo que le ocurrió en vivo durante el programa de este miércoles 15 de octubre. La también imitadora aseguró en un video de Instagram que “subió el rating” durante una de las entrevistas de la revista matutina.

Mario Gorras, productor de Teletica, apareció en el video que publicó la presentadora y comentó: “Ella debería mostrar qué fue lo que hizo, porque lo hizo al aire. Nos quedamos fríos nosotros”.

Natalia, entre risas, contó lo sucedido. “Me dice Vanessa, la experta: ‘Escuchen cómo suena la arcilla’. Y yo digo: ‘Voy a acercarle el micrófono con una cámara aquí (en el pecho)”, narró entre carcajadas.

A continuación, Monge colocó la cámara en un ángulo que dejó ver su escote.

Su compañero Daniel Céspedes le respondió: “En horario familiar, Natalia”. Ella soltó una risa y añadió que “ya uno baja esos bañacillos” o esas vergüenzas en televisión nacional.

Monge prefirió reírse de la situación y hasta bromear con ella.