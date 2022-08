Natalia Monge y Montserrat Del Castillo se disculpan por comentarios sobre Kim Namjoon, de BTS

Natalia Monge y Montserrat del Castillo aseguraron que respetan a Kim Namjoon, su trayectoria y sus fans. (Archivo)

Luego de las polémicas declaraciones que los presentadores del programa De boca en boca, de Teletica, dieron al aire, el 18 de agosto, para referirse a Kim Namjoon, integrante de BTS, dos de las conductoras, Natalia Monge y Montserrat Del Castillo, utilizaron sus cuentas personales de Instagram para pedir disculpas.

Ellas, junto con sus compañeros Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann, abordaron en la emisión de la revista de farándula del jueves la noticia de que el popular intérprete de K-Pop desplazó al actor a Henry Cavill como “el hombre más guapo del mundo”, según una encuesta de la plataforma internacional TC Candler. En el intercambio, Hoffman se refirió al artista surcoreano como “el chino”, mientras que Del Castillo le criticó que use el pelo teñido y labios pintados y añadió que la selección de Kim obedeció a razones de “rating”. Por su parte, Monge aseguró que “ese ya es un asunto demográfico: entre más gente hay, de estas tendencias o estas nacionalidades”.

Kim Namjoon es el líder de la banda BTS. El cantante, de 27 años, es un ídolo pop no solo en su país natal, sino en todo el mundo. Foto: Twitter.

Sus declaraciones causaron molestia y reclamos, especialmente de parte de seguidores de la banda pop surcoreana, quienes en Twitter no dudaron en calificar las palabras de los presentadores como xenofóbicas y prejuiciadas.

Tras la ola de críticas, el programa de Teletica ofreció una disculpa pública este viernes 19, la cual fue leída al aire por Natalia Monge. El mensaje denotaba un tono bastante institucional.

Sin embargo, tanto Del Castillo como Monge recurrieron a sus redes sociales para ampliar sobre el tema y disculparse, en sus propias palabras, por lo sucedido. La primeraen hacerlo fue Montserrat, quien reveló que incluso conoció a las integrantes locales de The Army, el club de fans de la afamada banda de K-Pop.

“Me gustaría explicarles que yo no quise decir nada acerca de Kim, ni de una manera despectiva. Yo me refería a mis gustos particulares por los hombres: no me gustan los caballeros que se pintan el pelo o se pintan los labios. Me acuerdo que dije que era demasiado para mí, pero para mí... no quiere decir que esté mal, no quiere decir que Kim no sea guapísimo, exótico y sexy; no tiene nada que ver con que sea asiático, en ningún momento mencioné eso, solo dije que para mi gusto y mis preferencias no iba conmigo, pero jamas por faltarle el respeto a nadie. Quiero aclararlo con ustedes porque es un malentendido y es una lástima que pasara así.

La presentadora, quien suma más de 660 mil seguidores en Instagram, finalizó diciendo: “de todo corazón me disculpo, espero que nos podamos comunicar de la mejor manera desde el amor y el respeto, desde la empatía. Aprendí muchísimas cosas, así que con eso me quedo”.

Natalia Monge aseguró que, tras las criticas, se dio a la tarea de investigar e informarse más a fondo sobre BTS.

Posteriormente, Natalia Monge hizo lo propio en su cuenta de Instagram, donde suma más de 200 mil seguidores. En su caso, la comediante y actriz dijo que se disculpaba a nivel personal luego de leer e investigar bien sobre el tema.

La también cantante fue enfática en que sus palabras fueron con la “menor de las intenciones y con la mayor de las inocencias y hasta ignorancia”.

“Quiero de todo corazón ofrecerles disculpas porque sé que se causaron algunas cosas muy controversiales últimamente y mis palabras fueron ofensivas para muchos de ustedes y yo jamas quiero eso. Yo quiero pedirles de todo corazón que me disculpen, yo jamas quiero tener enemistad con nadie, no es mi estilo y respeto mucho lo que musicalmente está pasando alrededor de BTS.

Montserrat Del Castillo dijo que se puso en contacto con integrantes del fan club de BTS, a fin de escuchar su punto de vista. Foto: Montserrat Del Castillo para LN.

“Ya me informé mucho al respecto, dicho sea de paso, y he podido ver, con un asombro bonito, cómo han revolucionado mundialmente no solo a nivel musical, sino a nivel social todo este ejercito, como ustedes se hacen llamar. Me encantaría pensar que ustedes son un ejercito de amor y de respeto porque así lo promueve precisamente Kim, que es un gran artista. Y ahora sí a mi manera, con mi estilo, desde mi plataforma y con mis palabras les pido mil disculpas”, manifestó.

Natalia finalizó agradeciendo las observaciones a “quienes lo hicieron desde el amor y el respeto, porque eso es lo que Kim haría”.

En tanto, Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez no se han referido aún al incidente. Hoffman, quien ha sido el blanco de las mayores críticas, incluso se ausentó de De boca en boca al día siguiente de dar sus polémicas declaraciones.