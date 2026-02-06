¿Qué está pasando en ‘De boca en boca’? El programa dejó los chismes faranduleros por esta razón

Mauricio Hoffmann, María Fernanda León, Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez dejaron por un momento de lado los chismes faranduleros para hacer un programa especial de 'De boca en boca'.

Este viernes 6 de febrero, el programa De boca en boca, de Teletica, se “tiró a la calle”. El espacio farandulero está de fiesta y sus presentadores y periodistas no dudaron en festejar por todo lo alto su décimo aniversario.

En el set del espacio, por ejemplo, se armó un gran festejo con invitados especiales de su audiencia, quienes los acompañan todas las tardes desde hace una década.

La celebración contó con comida, bebidas, decoración, bailarinas y hasta un DJ en vivo.

Bismarck Méndez, Montserrat del Castillo, Mauricio Hoffmann y María Fernanda León se sumaron al festejo con bailes, anécdotas y entrevistas que llenaron de emoción el cumpleaños.

'De boca en boca' celebró su décimo aniversario

El primer capítulo de De boca en boca se emitió el 8 de febrero del 2016. Ese día, los conductores del espacio fueron Miguel Ángel Hernández, Alonso Solís, Bismarck Méndez, Karina Ramos, Montserrat del Castillo y Víctor Carvajal.

A lo largo del tiempo, por las cámaras del espacio han pasado otras figuras como Natalia Monge.

Para celebrar sus 10 años al aire, el programa 'De boca en boca' realizó una fiesta con invitados especiales. (Captura de video)