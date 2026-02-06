Viva

¿Qué está pasando en ‘De boca en boca’? El programa dejó los chismes faranduleros por esta razón

El espacio de Teletica emitió un capítulo diferente este viernes 6 de febrero

Por Jessica Rojas Ch.
De boca en boca
Mauricio Hoffmann, María Fernanda León, Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez dejaron por un momento de lado los chismes faranduleros para hacer un programa especial de 'De boca en boca'. (Cortesía Teletica)







