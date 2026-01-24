Periodista de Teletica mostró este video íntimo de su boda tras dar el ‘sí acepto’

El periodista de 'De boca en boca' de Teletica se casó con el amor de su vida el sábado 17 de enero.

Hace una semana, uno de los periodistas del programa De boca en boca, de Teletica, llegó al altar para casarse con el amor de su vida. A ocho días del enlace matrimonial, el comunicador compartió un video en el que mostró detalles íntimos de su boda.

El periodista Allan Andino y la publicista Argery Madriz dieron el “sí, acepto” el sábado 17 de enero, en la sala de eventos Laureal, de Barva de Heredia. El matrimonio por lo civil se realizó unos días antes, pero el evento del fin de semana fue la ceremonia cristiana que celebró el pastor Iván Vindas.

Todos los preparativos del enlace, Andino y Madriz se los encargaron a la empresa Royal Eventos. El traje del novio, de un particular tono vino, fue diseñado por Alberto Barón. “Escogí ese color pensando en que los hombres casi que solo tenemos trajes azul o negro; entonces, decidí usarlo para no quitarle opciones a los invitados”, narró Andino.

Allan Andino, periodista de Teletica, y su ahora esposa Argery Madriz se conocieron gracias a la complicidad de Jair Cruz. (Archivo)

A la boda asistieron varios compañeros de trabajo y amigos de la pareja; incluso, algunas familiares de Andino viajaron desde fuera del país para ser parte de la ceremonia.

El video que publicaron el reportero de De boca en boca y su esposa en redes sociales mostró detalles de la ceremonia, así como de la fiesta y de los invitados.