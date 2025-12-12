Importante figura de Teletica se despide después de 20 años de trabajo

Después de una trayectoria de 20 años en Teletica, una de sus figuras más queridas dentro de los pasillos del canal se despidió de sus labores. Dijo adiós este 12 de diciembre, provocando las muestras de cariño y respeto de sus compañeros.

Se trata del camarógrafo Marco Rivera, quien dejó huella por su trabajo en Teletica Deportes, pero que también conquistó a sus compañeros de otras secciones del canal.

“Hoy cierro una etapa de 20 años en Teletica con el corazón lleno de gratitud. Gracias a la familia Picado y a cada compañero por lo vivido y aprendido. Me voy con respeto, fuerza y profunda gratitud”, escribió a modo de despedida el camarógrafo, en sus redes sociales.

Natalia Rodríguez se despidió con cariño de su compañero, el camarógrafo Marco Rivera, de Teletica. (Instagram)

La noticia fue tomada con dolor por sus amigos de Teletica, pero también con agradecimiento por su entrega en cada trabajo.

Así lo demostraron los periodistas de deportes Gustavo López, Fabián Borbón y Melissa Alvarado, quienes compartieron fotografías del recuerdo con Rivera y le dedicaron sentidos mensajes.

“Amigo y compañero de mil batallas, mil viajes, mil giras. Que los nuevos retos te vengan bien. TQM”, escribió López. Por su parte, Borbón manifestó: “Muchos éxitos, mundialista. Gracias por ser un maestro y tratarme como un hijo en cada cobertura dentro y fuera del país”.

Por su parte, Melissa Alvarado compartió varias fotografías junto a Rivera y le deseó suerte en el futuro.

Otra figura de Teletica que se sumó al cariño hacia el camarógrafo fue Natalia Rodríguez, expresentadora de Sábado feliz y rostro de la reciente temporada de Mira quién baila. “Amigo, éxitos en todo y nos vemos, si Dios permite, en el Mundial”, escribió la conductora.

Fabián Borbón se sumó a las muestras de cariño hacia Marco Rivera, camarógrafo de Teletica durante 20 años. (Instagram)

Melissa Alvarado compartió varias fotografías junto a su compañero Marco Rivera. (Instagram)