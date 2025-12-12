Importante figura de Teletica se despide después de 20 años de trabajo

“Amigo y compañero de mil batallas, mil viajes, mil giras. Que los nuevos retos te vengan bien. TQM”, escribió López. Por su parte, Borbón manifestó: “Muchos éxitos, mundialista. Gracias por ser un maestro y tratarme como un hijo en cada cobertura dentro y fuera del país”.
Por su parte, Melissa Alvarado compartió varias fotografías junto a Rivera y le deseó suerte en el futuro.
Otra figura de Teletica que se sumó al cariño hacia el camarógrafo fueNatalia Rodríguez, expresentadora de Sábado feliz y rostro de la reciente temporada de Mira quién baila. “Amigo, éxitos en todo y nos vemos, si Dios permite, en el Mundial”, escribió la conductora.
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.