Viva

Importante figura de Teletica se despide después de 20 años de trabajo

El colaborador se hizo un nombre, especialmente, en las coberturas de ‘Teletica Deportes’

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.

Después de una trayectoria de 20 años en Teletica, una de sus figuras más queridas dentro de los pasillos del canal se despidió de sus labores. Dijo adiós este 12 de diciembre, provocando las muestras de cariño y respeto de sus compañeros.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaMarco Rivera
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.