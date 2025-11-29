Bisnieto de Olga Cozza, dueña de Teletica, se robó el show en la fiesta de Canal 7: esto fue lo que pasó

María Jesús Prada, de Teletica, es mamá del pequeño Maximiliano, quien se robó el show durante la fiesta de Navidad de Canal 7.

La fiesta de Navidad y Acción de Gracias de Teletica dejó imágenes muy curiosas, entre ellas de baile, de camaradería, agradecimiento y felicidad. Ejemplo de ello es un video que publicó la periodista María Jesús Prada, nieta de doña Olga Cozza, dueña de Canal 7.

En el clip que subió la comunicadora a sus redes sociales se ve a su hijo Maximiliano, de apenas un año, disfrutando de la fiesta.

Como grupo invitado a la celebración participó Malpaís y en pleno concierto, el pequeño Maxi gozó de la música costarricense.

El tierno video muestra al bebé bailando al ritmo de la icónica canción Presagio mientras los músicos costarricenses interpretaban con emoción la pieza.

Así quedó demostrado que Malpaís tiene a un gran pequeño fanático en la familia de Teletica.