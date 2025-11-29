Dudly Lynch, periodista de Teletica, sorprendió con esta noticia a sus seguidores: ‘Siempre fue mi anhelo’

El periodista Dudly Lynch es reportero en 'Telenoticias' de Canal 7. Su trabajo es muy apreciado por el público que sigue el programa informativo.

Hace apenas un par de días que el periodista Dudly Lynch, reportero de Telenoticias, regresó a su trabajo en canal 7 luego de someterse a un procedimiento médico que lo alejó de las cámaras durante dos meses, y ahora no solo celebra volver al trabajo, sino también el cumplimiento de un sueño que tuvo desde niño.

En sus redes sociales, el comunicador compartió con sus seguidores que este sábado 29 de noviembre verá realizarse un anhelo al abrir un restaurante de comida caribeña: Patty & Pa’ todos.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Desde niño soñé con convertirme en chef y a los 16 años el periodismo me cautivó. Por eso combino ambas pasiones. Mi anhelo siempre fue tener una sodita para ofrecer el auténtico sabor de Limón, provincia que tanto amo. Iniciamos vendiendo patí y plantintart casa por casa, haciendo clientes que se convirtieron en amigos”, explicó el periodista en un video que subió a su perfil de Facebook.

Dudly Lynch abrirá un restaurante de comida caribeña

El negocio es un emprendimiento familiar y está ubicado en Naranjo de Alajuela, frente a la bodega municipal del lugar.

En la publicación en Facebook, Lynch compartió parte del menú que ofrecerán en su restaurante: rice and beans, rondón, patí, pan bon y plantintart.