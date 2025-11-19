¿Qué pasó con Dudly Lynch? Esto dice Teletica

Dudly Lynch salió del aire debido a una intervención médica que requería.

Durante varias semanas, los televidentes del noticiero de Teletica han resentido la ausencia de Dudly Lynch, uno de los periodistas más carismáticos y queridos del canal de La Sabana. Este diario confirmó que el periodista está fuera del canal por unas semanas debido a una intervención médica.

“Tiene tres semanas de incapacidad por una intervención médica que tenía que hacerse. Está bien y en proceso de recuperación”, dijo a La Nación Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica.

Nájera dijo que la situación no es grave por lo que espera que el centro médico le dé el alta para incorporarse de nuevo al noticiero.

También confirmó que el departamento de noticias mantiene comunicación constante de Lynch para conocer su estado de salud.

Lynch, originario de Talamanca, destaca por su estilo auténtico y por su cercanía con la audiencia. En Teletica se le ve en coberturas de sucesos y desastres naturales.

Este medio intentó contactar a Lynch, sin embargo, no obtuvo respuesta.