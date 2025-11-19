Viva

¿Qué pasó con Dudly Lynch? Esto dice Teletica

La ausencia del periodista generó preocupación entre televidentes de Teletica. El canal aclaró lo que sucede con él

Por Fiorella Montoya
Dudly Lynch Teletica Telenoticias
Dudly Lynch salió del aire debido a una intervención médica que requería. (La Nación)







