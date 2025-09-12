Dudly Lynch, periodista de Teletica, conmovió a sus fans con este detalle que le enviaron sus papás

El periodista Dudly Lynch tiene más de ocho años trabajando en 'Telenoticias' de Teletica.

A diario, el periodista Dudly Lynch, figura de Telenoticias de Teletica, mantiene al público informado con su cobertura de noticias, pero ahora mostró un detalle muy personal que conmovió a muchos.

El comunicador publicó en sus redes sociales una fotografía que le enviaron sus papás desde Talamanca. En la imagen se ve un televisor con la señal de Canal 7 mientras Lynch hace un pase en vivo con el noticiero.

“Mis papás están orgullosos de su negrito periodista y desde Talamanca me envían esta foto mostrando que en todo momento me apoyan”, escribió el periodista en la publicación que acompañó con el hashtag #AmorEterno.

El posteo en Facebook tuvo más de 2.000 reacciones y más de 600 comentarios, entre ellos, muestras de cariño y respeto por parte de sus seguidores.