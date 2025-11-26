Dudly Lynch regresa a Teletica tras dos meses fuera de la pantalla

Dudly Lynch se sometió a una intervención médica. En redes sus seguidores le enviaron sus mejores deseos en este retorno a sus labores en Teletica.

El periodista de Teletica, Dudly Lynch, regresó este miércoles a Telenoticias tras dos meses fuera del noticiero debido a un tema de salud.

“Por bendición de Dios regresé al trabajo (...) Agradezco infinitamente todas las muestras de cariño de tantos televidentes, amigos y familia durante este proceso”, escribió el comunicador en una publicación en su cuenta de Facebook.

En la imagen se le observa en el foro de Telenoticias, con una amplia sonrisa. El posteo acumuló cientos de “me gusta” de sus seguidores, quienes, alegres, le dieron la bienvenida y le enviaron sus mejores deseos en este retorno a sus labores.

Ante una consulta de La Nación, Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, informó hace unos días que el comunicador fue sometido a una intervención médica; no obstante, no especificó de qué se trató.

Lynch, originario de Talamanca, destaca por su estilo auténtico y por su cercanía con la audiencia. En Teletica se le ve principalmente en coberturas de sucesos y desastres naturales.