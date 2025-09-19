Viva

Teletica se despidió en vivo de una destacada periodista; conozca aquí los detalles

La comunicadora laboró en ‘Telenoticias’ durante casi 10 años. En la edición meridiana de este 19 de setiembre sus compañeros le dijeron adiós

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Angélica Barrantes Teletica Telenoticias
Con un emotivo mensaje y un arreglo floral, los compañeros de 'Telenoticias' se despidieron de la periodista que deja Teletica para emprender retos fuera de Costa Rica. (Captura de video Teletica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TelenoticiasTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.