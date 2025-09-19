Teletica se despidió en vivo de una destacada periodista; conozca aquí los detalles

Con un emotivo mensaje y un arreglo floral, los compañeros de 'Telenoticias' se despidieron de la periodista que deja Teletica para emprender retos fuera de Costa Rica.

En la edición meridiana de Telenoticias, de Teletica, este viernes 19 de setiembre, se realizó en vivo una emotiva despedida para una de sus periodistas.

Minutos antes de que terminara el noticiero, el conductor Andrés Martínez aprovechó para comunicarles a los televidentes que su compañera Angélica Barrantes dejará de laborar para canal 7.

“Nos llena de nostalgia, también de alegría y mucho orgullo. Angélica Barrantes concluye su labor en el noticiero luego de casi 10 años para emprender un nuevo camino”, explicó Martínez.

En el set de Telenoticias estaban la propia Angélica y varios de sus compañeros, escuchando las palabras de despedida.

Según explicó Martínez, la decisión de dejar el canal es para atender un nuevo reto de formación profesional fuera de Costa Rica. “Trabajó en elecciones, en programas de Telenoticias, le abrió camino a una nueva generación de periodistas excepcionales que están bastante consolidados. Angélica ha hecho mucho para informarle a usted de forma responsable, con mucho empeño y mucho esfuerzo”, agregó el presentador.

Los compañeros de Angélica le regalaron un arreglo de flores para despedirse de ella.

La periodista Angélica Barrantes laboró durante casi 10 años en 'Telenoticias' de Teletica. (Instagram)

“Es un momento nostálgico. Agradecida con usted, mi mentor y ahora mi amigo”, dijo la periodista, quien también aprovechó para manifestar sus gracias a sus jefes Ignacio Santos, Lázaro Malvarez y Luis Ortiz.

“Este camino me ha dejado un crecimiento personal y profesional. Me voy con muy buenos amigos para toda la vida (...) El agradecimiento a los televidentes, fue un honor haberles informado y que me dieran la oportunidad de llevarles las noticias a sus hogares”, concluyó Barrantes.

