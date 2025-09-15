Teletica pierde a una de sus figuras más importantes: esta es la razón de su renuncia

Teletica afronta una fuerte salida; pues una de sus figuras más importantes y quien laboró casi veinte años en la televisora, en dos etapas distintas, presentó su renuncia.

Se trata de la periodista Lilliana Carranza, quien además de presentar el programa Estado Nacional era la encargada de la comunicación corporativa de la empresa. Carranza confirmó su renuncia a este medio y dejó también un mensaje en su perfil de Facebook.

Según afirmó la experimentada comunicadora, pone fin a su segundo ciclo en Teletica para dedicarse a proyectos personales.

Lilliana Carranza regresó en 2020 a Teletica para presentar 'Estado Nacional'. (Jorge Castillo)

“Me voy satisfecha y agradecida; con tiempo para dedicar a mis proyectos personales y con mucho más conocimiento en la mochila para los próximos retos a futuro”, comentó Carranza en el posteo, el cual acompañó con fotografías de su paso por la televisora.

Además, la comunicadora de 52 años afirmó que se va con “el corazón lleno”. Luego agradeció al dueño del medio, René Picado, y su familia; así como a su jefe, Ignacio Santos.

“Dar cobertura a eventos locales e internacionales como la visita presidencial en el año 2000 al Papa Juan Pablo II en el Vaticano, las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, Chile y Canadá, así como eventos históricos como la pandemia o la posibilidad de dirigir un espacio de opinión semanal durante casi 6 años; son apenas una parte de las memorias vividas durante estos 16 años”, escribió.

LEA MÁS: Lilliana Carranza conversa sobre nuevo programa ‘Estado Nacional’: ‘Tendrá que encontrar su nicho y el gusto de la audiencia’

Lilliana Carranza trabajó como periodista de Teletica entre 1994 y 2006; posteriormente se alejó de las cámaras para asumir nuevos retos profesionales y académicos.

A inicios de 2020 regresó al canal para liderar Estado Nacional, programa de análisis que ya acumula cinco años.