Periodista que salió de Teletica hace tres meses volvió al canal por esta razón

José Miguel Cruz estuvo en 'Buen día' para hacer una olla de carne en vivo.

El reconocido periodista Juan Miguel Cruz volvió a Teletica después de tres meses alejado de las cámaras. En junio había presentado su renuncia para enfocarse en sus proyectos personales.

La aparición de JM ocurrió en el programa Buen día, al que asistió como invitado gracias a su restaurante La esquinita de la abuela. Llegó acompañado por dos de sus cocineras para preparar en vivo una olla de carne a la leña.

LEA MÁS: José Miguel Cruz deja Canal 7: ‘Me genera miedo, incertidumbre, inseguridad’

El periodista y empresario explicó el proceso del platillo y destacó que el ingrediente especial es el tacaco, verdura costarricense.

Cruz trabajó durante 13 años en la narración de historias humanas en Teletica y aunque su participación se centró en su negocio, Nancy Dobles y Daniel Céspedes le agradecieron por ser parte del espacio.

JM anunció en junio que se retiraba de las cámaras para descansar. En los últimos días comunicó que continuará con su restaurante y que también abrió una nueva venta de achiote.