Periodista que salió de Teletica hace tres meses volvió al canal por esta razón

El comunicador estuvo durante 13 años en la televisora. Sin embargo, este jueves sorprendió en el set de ‘Buen Día’

Por Fiorella Montoya
José Miguel Cruz estuvo en Buen día junto a sus empleadas para hacer una olla de carne en vivo.
José Miguel Cruz estuvo en 'Buen día' para hacer una olla de carne en vivo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







