Experiodista de Teletica apuesta por herencia de su madre y ahora se dedica a esto

El comunicador renunció a Canal 7 el pasado mes de junio, luego de 13 años contando historias en todo el país

Por Fiorella Montoya
José Miguel Cruz, periodista de canal 7
El exrostro de 'Más que noticias', José Miguel Cruz, cambió las cámaras por la cocina y ahora impulsa un emprendimiento basado en la receta familiar del achiote. (Instagram)







Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

