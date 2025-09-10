Experiodista de Teletica apuesta por herencia de su madre y ahora se dedica a esto

El exrostro de 'Más que noticias', José Miguel Cruz, cambió las cámaras por la cocina y ahora impulsa un emprendimiento basado en la receta familiar del achiote.

El querido experiodista de Más que noticias, José Miguel Cruz, continúa alejado de las cámaras luego de renunciar a Teletica en el pasado mes de junio. Sin embargo, sorprende con la nueva etapa de su vida en la que crece como empresario.

Tras tres meses fuera de las pantallas, participó en una entrevista en el programa De boca en boca, en la que confesó que tuvo que reacomodar su vida.

“Los extraño, me hacen falta. Ha sido un reacomodo, un rediseño de cómo vivir ahora. A veces me despierto pensando que tengo que ir a grabar historias. Ha sido bajar revoluciones a los 42 años y disfrutar”, explicó al programa.

José Miguel Cruz, experiodista de 'Más que noticias' junto a su mamá. (Archivo LN.)

Cruz trabajó durante 13 años contando historias en todo el país y señala que se encuentra en un breve descanso, aunque ya abrió un segundo negocio.

“Cuando mami falleció, ella dejó la receta del achiote y papi lo empezó a producir. Yo se lo empecé a comprar para el restaurante La Esquinita de la Abuela. Cuando lo empezamos a producir pensé: ‘Este producto se puede comercializar’”, relató el reconocido JM.

Además, le encontró un valor emocional. “Creo que fue la herencia que mami me dejó, el achiote reina”, afirmó Cruz, para luego agregar que empezará a comercializarlo.