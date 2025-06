José Miguel Cruz deja Canal 7: ‘Me genera miedo, incertidumbre, inseguridad’

José Miguel Cruz, uno de los rostros más queridos de la televisión nacional, sorprendió a la audiencia al anunciar su salida de Televisora de Costa Rica tras laborar 12 años en la empresa, una decisión que asegura, fue muy meditada.

Jose Miguel Cruz laboraba en Canal 7 como presentador del programa 'Más Que Noticias'. (Archivo)

El presentador contó a este diario que necesitaba cerrar el ciclo con el programa, pues el ritmo de trabajar lunes a viernes, grabar, editar y demás funciones no eran su estilo de vida ideal.

Cruz aseguró que su salida llega tras haberlo “meditado con la almohada”, pues considera que es momento de hacer una pausa en su carrera para darle prioridad a otros aspectos de su vida, como finalizar sus estudios universitarios y posicionar su restaurante. Sin embargo, aclaró que no hay otras ofertas laborales que impulsaran esta decisión.

“Me estoy saliendo de mi zona de confort, estoy haciendo un salto a lo desconocido. Me genera miedo, incertidumbre, inseguridad… Pero algo me dice que me lance”, continuó.

De igual manera, el periodista detalló que este año ha sido particularmente complicado tras el fallecimiento de su madre, Reyna Isabel Blandón, quien estuvo por algunos meses del 2024 luchando con problemas de salud.

“También está reciente la muerte de mami, entonces siento que mi cuerpo necesita un espacio para descansar”, finalizó el comunicador.