José Miguel Cruz se contagió de Covid-19 y no participará en tercera gala de ‘Dancing with the Stars’

José Miguel Cruz, el conocido JM, no podrá participar en la tercera gala de Dancing with the Stars, pues se contagió de Covid-19. La información la confirmó Vivian Peraza, productora del espacio.

Afortunadamente, el periodista de Más que noticias permanece recuperándose en su casa.

“Llevo dos días con fiebres altísimas, un poco cansado. También estoy triste porque estoy fuera de la competencia esta semana. Pero con la esperanza y la fe de volver a la cuarta gala para darlo todo, porque tenemos JM para rato.

“Espero en Dios salir de este estado de salud que no me lo esperaba, creo que nadie se espera vivir esto pero nos toca y hay que hacerle frente. Un abrazo muy especial y nos vemos muy pronto”, declaró el bailarín a Teletica.com.

A este mismo medio, Vivian Peraza explicó cómo se procederá ahora que JM se ausentará de la tercera gala, que por cierto, es de eliminación.

Jose Miguel Cruz se recupera en su casa luego de salir positivo por covid-19. Foto Archivo. (Silvia Nunez)

Ella explicó que todas las decisiones se toman junto a la BBC. Hay que recordar que el programa Dancing with the Stars es una franquicia de la que es propietaria la British Broadcasting Corporation (BBC), de Gran Bretaña.

“Para este caso en específico, ellos nos dieron la opción de tomar una especie de comodín que se llama ‘Bye’, en el cual la pareja sale por completo de la competencia, se suspenden sus votos y el puntaje acumulado. Luego regresan para la siguiente gala, que en este caso es la cuarta”, dijo al medio digital de Televisora de Costa Rica.

[ https://www.nacion.com/viva/television/lorna-cepeda-no-se-parece-a-la-pelitenida-conozca/GDWOICGWDZAZ5K2BNCWKGQNWMA/story/ ]

Consultada por Viva, Vivian Peraza comentó que la bailarina Angélica Gamboa, pareja de competencia de JM, no está contagiada de Covid-19, pues ella pasó por la enfermedad antes de que iniciara la competencia.

En cuanto a los protocolos en el programa, la productora afirmó que continúan siendo los mismos y que lo ocurrido no cambia que el público asista al estudio Marco Picado. En ese caso, todos los asistentes continuarán utilizando mascarilla y al ingresar deben presentar su carné o código QR en el que aparecen las vacunas aplicadas contra la Covid-19.