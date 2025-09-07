Periodista de Teletica recuerda insólita confusión tras publicar video: ‘Se están ahogando, sálvenlos’

El periodista de Teletica, Johnny López, compartió una anécdota que, según dijo, lo ha marcado durante su paso por el canal de La Sabana.

El hecho ocurrió en medio de una cobertura en Siquirres, durante una semana en la que las fuertes lluvias provocaron inundaciones en varias zonas del país.

López explicó que, en medio de las grabaciones, se encontró con un grupo de búfalos de agua dentro de una laguna. Estos animales suelen sumergirse y pasar largos periodos sumergidos, conducta que le pareció interesante para registrar en un video.

LEA MÁS: Periodista de Teletica concluyó su romería de 120 km; llegó hasta ‘La Negrita’ desde Pérez Zeledón

El periodista publicó las imágenes en sus redes sociales; sin embargo, la reacción del público no fue la esperada. Muchos usuarios pensaron que se trataba de un grupo de vacas atrapadas en una inundación y que estaban a punto de ahogarse.

Johnny López tuvo que aclarar un video luego de los usuarios creyeran que se estaban ahogando unas vacas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Empezó mi teléfono con notificaciones, con mensajes de la gente diciendo: ‘Se están ahogando, sálvenlos, por favor, no pueden hacer nada’. La gente entró en una histeria, en pánico”, narró López.

La confusión obligó al comunicador a aclarar la situación con otro video. En él, explicó que no se trataba de una emergencia, sino del comportamiento natural de los búfalos, acostumbrados a refrescarse bajo el agua.

LEA MÁS: De periodista de Canal 7 a dueño de restaurante: La historia detrás de Nachos El Circo

Algunos seguidores agradecieron la aclaración, mientras que otros se rieron del susto que provocó la confusión.

López afirmó que aprendió de la experiencia y señaló que, aunque la escena parecía normal en el lugar, para el público detrás de una pantalla podía interpretarse de manera distinta.

“A veces uno está ahí en el lugar viendo algo que le parece normal y para la gente del otro lado de la pantalla parece ser diferente”, concluyó.