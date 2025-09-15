Teletica se pronuncia tras renuncia de una de sus periodistas más destacadas: esto comunicó la empresa

La reconocida periodista Lilliana Carranza anunció este 15 de setiembre su sorpresiva renuncia a Teletica. Carranza salió de la televisora, según afirmó, para dedicarse a sus proyectos personales.

Luego del anuncio de su salida, la empresa publicó un pronunciamiento en el que agradece a la comunicadora, quien se desempeñaba como presentadora de Estado Nacional y encargada de la comunicación corporativa.

“Televisora de Costa Rica desea expresar su profundo agradecimiento a Lilliana Carranza Rodríguez, quien, tras una trayectoria ejemplar en nuestra organización, inicia una nueva etapa personal y profesional”, dicta el comunicado.

“Su pasión, ética, carisma y entrega dejan una huella imborrable en la compañía y en la audiencia de Canal 7, que siempre la acompañó con cariño, respeto y admiración”, agregó la empresa.

Lilliana Carranza trabajó como periodista de Teletica entre 1994 y 2006; posteriormente se alejó de las cámaras para asumir nuevos retos profesionales y académicos.

A inicios de 2020 regresó al canal para liderar Estado Nacional, programa de análisis que ya acumula cinco años. En un posteo en su perfil de Facebook manifestó su gratitud con la televisora.

“Me voy satisfecha y agradecida; con tiempo para dedicar a mis proyectos personales y con mucho más conocimiento en la mochila para los próximos retos a futuro”, comentó Carranza en el posteo, el cual acompañó con fotografías de su paso por la televisora.