Viva

Periodista de Teletica se casó: vea el primer video de la boda

El enlace matrimonial se realizó en Heredia, en una ceremonia íntima

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

El periodista del programa De boca en boca, Allan Andino, contrajo matrimonio este sábado 17 de enero en una ceremonia realizada en las montañas de Heredia, Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticabodaAllan Andinomatrimonio
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.