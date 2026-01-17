Periodista de Teletica se casó: vea el primer video de la boda

El periodista del programa De boca en boca, Allan Andino, contrajo matrimonio este sábado 17 de enero en una ceremonia realizada en las montañas de Heredia, Costa Rica.

Andino y su esposa, Argery Madriz, celebraron una boda en un entorno natural y de carácter íntimo, según se aprecia en las imágenes divulgadas en las redes sociales del espacio televisivo de canal 7. Un cielo azul y el verde de las montañas enmarcaron el especial momento.

El periodista Allan Andino y su pareja Argery Madriz se casaron este sábado

Además, De boca en boca compartió un video del enlace y uno de los aspectos que llamó la atención fue la elección del atuendo del comunicador, quien optó por un traje entero color vino, rompiendo con lo tradicional.

La novia, por su parte, desfiló al altar con un llamativo traje blanco, con una elegante cola.

Acompañando al video, De boca en boca publicó un mensaje para felicitar a su compañero y a su esposa por el inicio de esta nueva etapa.

“Nuestro compañero Allan Andino y su pareja Argery Madriz unieron sus vidas para siempre. Les deseamos muchos éxitos y felicidad en esta nueva etapa”, indicó el programa en su cuenta de Instagram.