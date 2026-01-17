Periodista de Teletica se casó: vea el primer video de la boda

El periodista del programa De boca en boca, Allan Andino, contrajo matrimonio este sábado 17 de enero en una ceremonia realizada en las montañas de Heredia, Costa Rica.
