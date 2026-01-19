Periodista de Teletica se casó hace dos días y antes de la luna de miel recordó cómo encontró al amor de su vida

Allan Andino, periodista de 'De boca en boca' de Teletica y Argery Madriz, se casaron en Heredia el sábado 17 de enero.

Con apenas dos días de casado y a punto de iniciar su luna de miel, el periodista Allan Andino, del programa De boca en boca, de Teletica, recordó cómo nació el amor con su ahora esposa, la publicista Argery Madriz.

Andino habló con La Nación pocas horas antes de salir al viaje para celebrar su enlace matrimonial y contó entre risas que el locutor Jair Cruz fue el responsable de que él y su pareja se conocieran. Todo sucedió en noviembre del 2021, cuando Argery trabajaba como publicista y era amiga de Cruz. Unos meses antes, el papá de la joven falleció, por lo cual ella necesitaba un escape a la tristeza y realizó un viaje con su amigo por México.

Andino, quien seguía a Argery en redes sociales, pensó que eran pareja, pero Cruz le aclaró que entre ellos solo había una amistad y los presentó. “A mí me gustaba y yo andaba averiguando datos”, dijo el comunicador.

La amistad creció, salieron juntos un tiempo y en febrero del 2022 se hicieron novios. “En mi defensa debo decir que ella fue la que me dio el primer beso, porque a mí eso me cuesta mucho”, aclaró entre risas Andino.

El periodista Allan Andino y su pareja Argery Madriz se casaron este sábado

El noviazgo se afianzó y decidieron ir de viaje juntos a Europa a finales del 2024. La pedida de mano sucedió el 13 de octubre de ese año mientras estaban en Hungría y fue de una manera muy romántica y también particular.

“Alquilamos un tour con cena por el río Danubio. Había dos pianos de cola y un cantante; era algo muy romántico. Cuando pasamos por el Parlamento de Budapest, fuimos a la cubierta y ahí me arrodillé”, recordó el periodista.

Pero el momento de la propuesta no llegó solo con lo romántico, sino que también tuvo una pizca de preocupación, ya que el encargado del barco le recomendó a Allan que hiciera la pedida de mano de regreso; porque si la respuesta era no, lo mejor era no echar a perder el paseo. “Yo dije que mejor lo hiciéramos a la primera. Por dicha dijo que sí”, agregó entre risas el comunicador.

La boda soñada

Andino comentó que él y su esposa ahorraron mucho tiempo para tener la boda de sus sueños y lo lograron. El enlace se realizó este sábado 17 de enero en la sala de eventos Laureal de Barva de Heredia. El matrimonio por lo civil se realizó unos días antes, pero el evento del fin de semana fue la ceremonia cristiana que celebró el pastor Iván Vindas.

El periodista Allan Andino y su esposa Argery Madriz se casaron hace unos días por lo civil, pero la ceremonia religiosa fue el 17 de enero y fue oficiada por el pastor Iván Vindas. (Archivo)

Todos los preparativos del enlace Allan y Argery se los encargaron a la empresa Royal Eventos. El traje del novio, de un particular tono vino, fue diseñado por Alberto Barón. “Escogí ese color pensando en que los hombres casi que solo tenemos trajes azul o negro, entonces decidí usarlo para no quitarle opciones a los invitados”, narró Andino.

A la boda asistieron varios compañeros de trabajo y amigos de la pareja; incluso unas familiares de Andino viajaron desde fuera del país para ser parte de la ceremonia.