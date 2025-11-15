Viva

Usted saque ‘lo viejo verde’, que en ‘De boca en boca’ le ponen cámara y le ríen ‘la gracia’

Artículo de opinión. En tan solo una semana, y eso que no soy un televidente activo, he topado con dos notas del espacio de farándula en las que se normaliza y propicia el acoso

Por Juan Pablo Sanabria
De boca en boca
Durante 'De boca en boca' se entrevistó a varios hombres que dijeron comentarios inapropiados sobre Marcela Negrini, apoyados y reídos por el periodista. (Captura de video)







Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

