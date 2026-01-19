¿Mauricio Hoffmann se quiere casar pronto? Esto respondió el presentador ante pregunta incómoda de un compañero

Después de más de cuatro años de relación, el presentador Mauricio Hoffmann y la maquillista Majo Ulate han demost rado que mantienen un noviazgo sólido y feliz. Sin embargo, no faltan personas quienes esperan que pronto haya campanas de boda, entre ellos el periodista Diego Piñar, del programa De boca en boca.

Eso quedó muy claro este lunes 19 de enero durante la emisión del espacio farandulero de canal 7, cuando Piñar, luego de una intervención en el programa, se despidió con lo que podría interpretarse como una broma: “Me avisan cuando se casan; yo les hago el paquete (posiblemente de la boda)”, expresó Piñar y, cuando se acercó para darle la mano a Hoffmann, agregó: “Tengo la sensación de que vas a ser vos el próximo. Ya vi que tenés ganas de casarte; ¿tenés ganas de casarte?”.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate mantienen una relación seria y estable, de la que comparten algunos detalles en sus redes sociales. (Archivo)

Mauricio, sereno como es su costumbre, atinó a responder: “Solo Dios sabe qué está escrito para uno. Yo vivo en el amor y vivo en el hoy”.

Con esta respuesta, el presentador ni descartó ni confirmó que tenga planes para llevar al altar a su pareja.

El cierre del programa se tornó un poco incómodo con la posición en la que puso Diego a su compañero, pero al final todos en el set se tomaron la situación como una pequeña broma.