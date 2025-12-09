Majo Ulate contó cómo es su relación con Zoé, la hija de su novio Mauricio Hoffmann

La empresaria y creadora de contenido Majo Ulate y el presentador de Sábado Feliz y De boca en boca, Mauricio Hoffmann, mantienen una relación sentimental desde hace varios años. Su noviazgo, aunque han mantenido muchos detalles en privado, ha generado mucho interés en el público.

Uno de los detalles que quieren saber, por ejemplo, es cómo se lleva Majo con Zoé, la pequeña hija de Mauricio.

Este martes 9 de diciembre, la maquillista realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram y, entre las consultas destacó una relacionada con su relación con Zoé: “¿Es maternal o de amiguitas?”, le consultaron.

Majo Ulate habla sobre su relación con la hija de Mauricio Hoffmann

Majo, muy abierta y respetuosa, explicó que para ella lo más importante es que la niña sepa cuál es su papel en la vida de su papá.

“A Mau simplemente le ayudo en lo que yo pueda ayudarle, pero Mau cumple su papel al 100%: desde el desayuno, hasta bañarla, alistarla, todo lo que tiene que ver con ella”, manifestó la empresaria.

Agregó que Zoé ha visto que ella es un apoyo para su papá, una compañera y la persona que él eligió para acompañarlo.

“Somos amigas, somos compañeras. Compartimos a ese ‘papacito’. Mi idea nunca ha sido cumplir un papel maternal o un papel que no me corresponde”, concluyó.