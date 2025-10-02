Majo Ulate respondió de manera tajante una pregunta incómoda: vea su posición sobre este detalle en las relaciones de pareja

La empresaria, maquillista y creadora de contenido Majo Ulate es muy abierta con sus seguidores en redes sociales y constantemente les cuenta detalles personales de su vida. Además, se toma el tiempo para responder preguntas que para algunos podrían ser incómodas.

Así sucedió hace unos días, cuando la novia de Mauricio Hoffmann -presentador del programa De boca en boca de Teletica-, contestó una consulta que le hizo un seguidor y que para muchas parejas es una cuestión importante en la relación.

Muchos, posiblemente, se han preguntado si los gastos en pareja deben ser pagados por partes iguales, es decir, 50% y 50%.

“¿Qué opinás del 50 y 50 en gastos de parejas?”, le preguntaron a Majo, y ella no dudó en responder con un reflejo de su personalidad, y posiblemente de cómo vive su relación con Mauricio.

“Soy una mujer que trabaja desde sus 16 años, que desde los 19 pago 100% mis gastos, incluyendo alquiler y demás”, inició Majo su respuesta.

En cuanto a la consulta, fue tajante: “Creo que hay cosas en la relación, que a modo de ‘detalle’ el hombre las cubre, pero en el fondo nadie está obligado a pagarte tus cosas, y mi amor por alguien no lo define qué tanto paga”, aseveró.

Al finalizar su mensaje, dejó clara su posición: “Si puede pagar todo, qué bien, me dejo chinear. Pero si no puede, está con una mujer que se puede pagar cada uno de sus gustos”.

Hace unos días Majo estuvo de cumpleaños y su novio no dudó en publicar en redes sociales una cariñosa felicitación.

Además, Majo contó que ella y su pareja están prontos a cumplir cinco años de relación.