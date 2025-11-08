Majo Ulate sorprende a Mauricio Hoffmann con su mensaje de cumpleaños: ‘Sigo acompañándolo a llorar y celebrar’

La reconocida maquillista Majo Ulate sorprendió a su pareja, el presentador de Teletica Mauricio Hoffmann, con una emotiva carta de felicitación por su cumpleaños número 42.
“Hoy mi machito, mi novio, mi roommate, mi amigo, mi compañero de aventuras, mi socio de vida, mi cosa deliciosa está celebrando una vuelta más al sol", inició mencionando Ulate, quien tiene una relación de cuatro años con el conductor.
Además, agregó que, aunque no ha sido un año fácil, han estado juntos.
“Un año más que vino cargado de sorpresas, tristezas y alegrías, y yo sigo aquí acompañándolo a llorar y a celebrar. Que tu mágica luz y esa sonrisa nunca se apaguen, que Dios siempre conceda cada anhelo, que la vida te devuelva todo lo bueno que das y que siempre, siempre, tengas ese coraje de defender lo que amas”, añadió.
La emotiva publicación llegó acompañada de la canción Disfruto de Carla Morrison, una romántica pieza que hace alusión al amor que siente la maquillista por Hoffmann.
“Estos años juntos han sido divertidos, soñadores y apasionados, y hoy brindo porque sigan así por muchísimos años más. ¡Te amo! Y hoy celebraremos hasta no poder más", finalizó la maquillista en su perfil de Instagram.
