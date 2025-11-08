Viva

Majo Ulate sorprende a Mauricio Hoffmann con su mensaje de cumpleaños: ‘Sigo acompañándolo a llorar y celebrar’

La pareja tiene cuatro años de relación y este sábado 8 de noviembre el presentador de ‘De boca en boca’ celebra su cumpleaños

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Mauricio Hoffmann y su novia María José Ulate
Mauricio Hoffmann y Majo Ulate atravesaron juntos la muerte de Nelson Hoffmann, padre del presentador, este 2025. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Majo UlateMauricio Hoffmann
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.