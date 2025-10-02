Viva

¿Majo Ulate volvería a los certámenes de belleza? Esta fue su tajante respuesta

La maquillista fue candidata a Miss Costa Rica en 2020

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Majo Ulate se sometió a un arreglito estético el 6 de junio y 20 días después, mientras se recuperaba del procedimiento, don Nelson Hoffmann murió
Majo Ulate inició en Miss Teen Costa Nacional en 2009 y representó a Costa Rica en un certamen internacional. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Majo Ulate
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.