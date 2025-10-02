¿Majo Ulate volvería a los certámenes de belleza? Esta fue su tajante respuesta

Majo Ulate inició en Miss Teen Costa Nacional en 2009 y representó a Costa Rica en un certamen internacional.

La maquillista Majo Ulate recordó una de las etapas de su vida a través de una dinámica en historias de Instagram. En esa actividad invitó a sus seguidores a enviarle preguntas para responder.

Una de las consultas fue si volvería a competir en concursos de belleza, en especial en el Miss Costa Rica. La respuesta fue contundente y provocó gracia en la maquillista.

“Jaja, no. Yo estuve en certámenes de belleza desde los 15 hasta los 18 años. Hacer casting para Miss Costa Rica era una meta personal que terminó el día que lo hice. Ya tenía 10 años lejos de los certámenes, pero no quise quedarme con la duda de intentarlo”, aclaró.

Ulate comenzó su carrera en el modelaje en el certamen Miss Teen Costa Nacional en 2009. Ese año ganó el derecho a representar a Costa Rica en el certamen internacional.

En 2020 fue preseleccionada como candidata a Miss Costa Rica. No llegó a formar parte del grupo final de concursantes. Con el tiempo recordó su paso “fugaz” por los certámenes y eventos de belleza antes de dedicarse a la creación de contenido y al maquillaje profesional.