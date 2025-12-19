Viva

Figura de ‘De boca en boca’ sufrió un doloroso accidente después de brillar en ‘El Chinamo’

La artista mostró en sus redes sociales el resultado del percance y cómo fue atendida

Por Jessica Rojas Ch.
María Fernanda León El Chinamo
Este jueves 18 de diciembre la cantante María Fernanda León, figura de 'De boca en boca' se lució en 'El Chinamo' junto a su papá Erick León. (Instagram)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

