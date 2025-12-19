Figura de ‘De boca en boca’ sufrió un doloroso accidente después de brillar en ‘El Chinamo’

Este jueves 18 de diciembre la cantante María Fernanda León, figura de 'De boca en boca' se lució en 'El Chinamo' junto a su papá Erick León.

La cantante y presentadora de De boca en boca, María Fernanda León, brilló la noche de este jueves 18 de diciembre en el escenario de El Chinamo junto a su papá, el icónico Erick León; sin embargo, no todo fue brillo, emoción y música, ya que la artista sufrió un percance después de su presentación.

María Fernanda se lució junto a su padre en la tarima del programa de Teletica e interpretó varias canciones, entre ellas Bandido, de Ana Bárbara, y Si una vez, de Selena, con lo cual mostró su talento vocal. Todo transcurrió con normalidad hasta que terminó el espectáculo.

Así quedó la rodilla de la cantante María Fernanda León después de la caída que sufrió tras su participación en 'El Chinamo'. (Instagram)

León, quien este 19 de diciembre cumple años, mostró en sus redes sociales que sufrió un pequeño accidente que pudo haber sido peor, pero que, para su dicha, solo fue un susto. La intérprete enseñó en una foto y en un video que se cayó y que su rodilla impactó contra el pavimento, lo que provocó que en el camerino de El Chinamo le aplicaran primeros auxilios para curarla y vendarle la herida.

“Y en otras informaciones... todo muy lindo, todo muy divertido, hasta que saludé el asfalto con mi rodilla”, escribió María Fernanda en la publicación de la fotografía. En el video se ve triste y, además, atinó a decir: “Me caí”.