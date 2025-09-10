Viva

María Fernanda León al borde de las lágrimas en Teletica; esto fue lo que pasó

La presentadora de ‘De boca en boca’ cumplió un sueño en el set del programa. ‘Me tiemblan las manos de la emoción’, dijo

Por Fiorella Montoya
Erick León compartió el viernes un video de su hija María Fernanda que, de fijo, dará mucho de qué hablar.
María Fernanda León cantó con Malpaís en un homenaje a Fidel Gamboa. La emoción la hizo confesar que fue uno de los momentos más especiales de su vida. (Instagram)







