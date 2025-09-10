María Fernanda León al borde de las lágrimas en Teletica; esto fue lo que pasó

María Fernanda León cantó con Malpaís en un homenaje a Fidel Gamboa. La emoción la hizo confesar que fue uno de los momentos más especiales de su vida.

La presentadora y cantante de De boca en boca, María Fernanda León, vivió un programa en vivo muy especial este miércoles 10 de setiembre, cuando el grupo nacional Malpaís la invitó a subir al escenario para cantar con ellos.

La agrupación fue la invitada del espacio de Teletica y se dispuso a interpretar la canción Abril, en honor al músico Fidel Gamboa, fallecido en 2011. Antes de iniciar, el cantante principal, Jaime Gamboa, llamó a María Fernanda para que los acompañara.

“Esto es un sueño”, expresó la conductora antes de iniciar la interpretación.

Más adelante, sus compañeros del programa ingresaron a escena y comentaron que “con razón no les dijo nada”, pues ella no adelantó durante la transmisión que iba a cantar.

Jaime Gamboa junto a María Fernanda León luego de interpretar la canción 'Abril', en 'De boca en boca'. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Para la artista fue un momento muy emocionante, pues además de cantar junto a la icónica banda, aseguró que Fidel tiene un espacio especial en su corazón; recordó que la primera vez que estuvo en un estudio fue junto a él.

“Me tiemblan las manos de la emoción. Estaba en el camerino y llegaron los tres a invitarme a cantar”, explicó conmovida, casi al borde de las lágrimas. Incluso, tuvo que pedirle a sus compañeros que siguieran con el programa porque se le dificultaba seguir hablando.

Al finalizar la presentación, Jaime Gamboa le dijo que “cantó divino”.