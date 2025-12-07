Presentadora de Teletica vivió sorpresivo momento previo a transmisión de Alajuela Brilla

María Fernanda León, cantante y presentadora de 'De Boca en Boca' se emocionó con un seguidor en Alajuela.

La presentadora de De boca en boca, María Fernanda León, vivió un momento inesperado y de muchísima emoción este sábado 6 de diciembre durante la preparación previa del festival Alajuela brilla.

Mediante sus redes sociales dio a conocer que se encontró a un seguidor que ha crecido con ella y su carrera. La reacción de la también cantante estuvo cargada de emoción, ya que el hombre la sorprendió con una canción, pero no cualquiera, sino una que la artista grabó cuando era apenas una niña.

“Me va a dar algo de la emoción”, empezó diciendo, mientras le acercó el celular al hombre. “¿Qué me acaba de decir usted?”, le preguntó.

“Soy fan desde que salió el boogie, boogie...”, y empezaron a cantar juntos.

León dijo: “No puedo creerlo, de lo mejor que me ha pasado hoy, ¡qué emoción!”. El hombre le dijo que deseaba conocerla, por lo que se abrazaron y siguieron riendo del momento vivido y recordado por los dos.

León fue parte del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) desde los 7 años; allí se mantuvo durante cuatro años, y desde entonces supo que lo suyo era el arte. Desde entonces, ha cantado en solitario y con su padre Erick León y La Jungla.