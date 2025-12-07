Viva

Presentadora de Teletica vivió sorpresivo momento previo a transmisión de Alajuela Brilla

‘Me va a dar algo’, dijo en el video en medio de las emociones

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
María Fernanda León, cantante y presentadora
María Fernanda León, cantante y presentadora de 'De Boca en Boca' se emocionó con un seguidor en Alajuela. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaAlajuela BrillaMaría Fernanda León
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.