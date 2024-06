María Fernanda León: “Mi papá ha sido mi gran maestro”

Desde muy pequeña, María Fernanda León ha estado rodeada de amor y música. “Siempre he tenido un papá presente, amoroso y chineador. Lo tuve para mí sola por cinco años hasta que nacieron mis dos hermanas. Tuve una infancia hermosa, él se preocupó porque no nos faltara nada y nos daba todo el cariño y la protección que necesitaba una niña”, contó la presentadora y cantante María Fernanda León, hija del artista Erick León.

La música fue una constante en su hogar, y fue en México, donde su padre trabajaba como agregado cultural, que María Fernanda se subió por primera vez a un escenario para cantarle a Erick León durante una presentación escolar, justamente para el Día del Padre. Ese día descubrió la magia de los escenarios y se enamoró de la sensación que le brindaban.

En esta entrevista, exploramos cómo surgió el amor de María Fernanda León por la música, su formación bajo la guía de su padre, Erick León, y las experiencias gratificantes y desafiantes que han compartido en su camino junto al conocido artista nacional.

¿Cómo surge el tema artístico?

María Fernanda León- Siempre digo que mi amor por la música nace cuando estaba en el vientre de mi mamá, cuando mi papá le ponía música en la panza a mami, mis primeras palabras eran canciones, yo era una niña que amaba cantar.

Con el tiempo mi papá me fue enseñando y pues todo se dio muy natural.

A los 15 años él me propuso que me subiera al escenario y que lo acompañara con Erick León y La Jungla… poco a poco fui aprendiendo del ambiente artístico teniéndolo a él como el mejor maestro.

Erick León- Ella siempre demostró su amor por cantar, era una niña alegre que siempre andaba cantando, así que todo se fue dando casi que sin darnos cuenta. Ella es muy valiente y persistente.

¿Cómo fue el proceso de formación?

María Fernanda León- Para mí fue bonito, yo digo que aprendí del mejor, mi papá sabe mucho y tiene demasiada experiencia. A veces quería dejarlo tirado, sobre todo porque me sentía cansada ya que también estudiaba relaciones públicas y preescolar y la vida de artista es agotadora, pero mi papá siempre hacía que fuera llevadero y como me gustaba el tema entonces seguía adelante.

“Mi papá me enseñó a cantar, muy a su estilo, me transmitió todo lo que él sabía y él ha sido mi único maestro”.

Erick León- A pesar de que me llena de orgullo que ella siguiera mis pasos, hubo un momento que nos costó un poco acomodarnos, creo que a ella le costó comprender que como papá soy muy amoroso y dulce, pero como músico soy muy estricto… al principio creo que le costó un poco comprender que en el escenario no era el papá que la chineaba, pero siempre hemos tenido una relación de mucho respeto y pronto nos acomodamos.

Yo soy un músico empírico, aprendí en los 80 y sin ningún estudio, era muy intuitivo entonces tampoco era como que tenía los mejores métodos para enseñarle. Creo que poco a poco nos fuimos acomodando, el amor que hay entre nosotros ha sido la base de todo lo que hemos hecho.

¿Qué ha sido lo más gratificante de esta relación y de todo lo que han logrado juntos?

María Fernanda León- Yo a él lo amo y trabajar juntos me ha dado la oportunidad de aprender mucho de su sabiduría. Me fascina ver lo feliz que se pone cuando está en el escenario, él está en su charco y eso me encanta. Me ha enseñado a ser puntual, perseverante, luchadora y seguir mis sueños.

Erick León- Lo que más he disfrutado de todo este proceso ha sido verla crecer, ver cómo aprendió y se ha ido abriendo camino sola, ha ido creando su propio nombre, ella es muy enfocada y sobre todo muy humilde. Ella ha ido creciendo y lo ha hecho con los pies en la tierra y eso me llena de orgullo, ver en lo que se ha ido convirtiendo.

¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar juntos?

María Fernanda León- En realidad las experiencias hermosas son muchas más que las no tan bonitas. Creo que al principio me costaba que mi papá fuera mi jefe, y un jefe tan estricto, pero ya luego uno va comprendiendo y acoplándose a la dinámica laboral. Creo que siempre hemos contado con la ayuda y el apoyo de mi mamá que es la que muchas veces ha intervenido por el bien de ambos porque si yo soy resentida mi papá es más resentido jeje... entonces ahí es cuando entra mi mamá y todo se soluciona, a pesar de lo enojados que podamos estar siempre nos sentamos en la mesa a conversar y terminamos riéndonos mucho.

Erick León- Fer es una gran mujer, ella es trabajadora, fuerte y realmente disciplinada, cuando hemos tenido que pasar pruebas ella pone en orden las cosas y sigue adelante. Las pruebas no faltan, en el trabajo, con la familia pero ella sale adelante y nos demuestra a todos los que estamos cerca de lo que está hecha. Trabajar con ella ha sido una bendición y para mí, un gran privilegio que ella siguiera mis pasos como artista.