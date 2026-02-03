Montserrat del Castillo reveló impactante detalle sobre su vida personal: ‘Entiendo lo doloroso que puede ser’

La presentadora Montserrat del Castillo, figura de 'De boca en boca' sorprendió a muchos con las declaraciones que hizo sobre su vida personal en el programa.

Montserrat del Castillo, presentadora de De boca en boca, emitió un comentario en la edición de este martes 3 de febrero que dejó impactados a muchos.

La conductora del programa de farándula de Teletica, mientras conversaba con su compañero Mauricio Hoffmann sobre unos videos de Imelda Tuñón discutiendo con Julián Figueroa, fallecido hijo de Maribel Guardia, afirmó que ella sufrió en carne propia los dolores de una relación tóxica.

Los clips sobre Tuñón y Figueroa revelaban encontronazos entre ellos e incluso cómo, supuestamente, la mujer se golpeaba para inculpar a Figueroa. Esto provocó las palabras de Del Castillo.

“No vamos a juzgar a ninguna de las partes. Yo lo dije anteriormente, hay muchas mujeres que están en esa posición, hay muchos hombres que están en esa posición y lo que yo quisiera decirles es que muchas veces hay que aprender a irse a tiempo”, manifestó.

Agregó que muchas personas se encuentran en relaciones de pareja en las cuales no son bendición para el otro y viceversa. “No voy a juzgar nada porque yo tal vez he estado en esa posición y entiendo perfectamente lo doloroso que puede ser una relación tóxica, una relación donde de verdad ya no hay nada que hacer y uno sigue aferrado y pasan este tipo de cosas. Creo que eso no se puede juzgar”, concluyó.